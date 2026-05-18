كشف الفنان محمد رمضان، عن كواليس تحوله من التمثيل إلى الغناء، مشيرا إلى أن "الجمهور هو من اختار" أن يبدأ في الغناء، بعد النجاح "غير الطبيعي" لأغنية إعلانية قدمها لإحدى شركات الاتصالات.

وأشار خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر "إم بي سي مصر" إلى أن الأغنية لاقت رواجا كبيرا بين المستخدمين، قائلا: "الأغنية كانت اسمها أقوى كارت، كنت عاملها لمستخدمي الكارت، اللي هم الطبقة البسيطة.. اللي بيستخدموا الخط كانوا بيشغلوا الأغنية في أفراحهم، الغناء شيء لو تلاشيته أبقى شخص مش ذكي".

ولفت إلى تركيزه في البحث عن أفكار وكلمات غنائية لا تنافس المطربين في بداية تجربته، مشيرا إلى وقوع اختياره على مزيج يجمع بين "الفانك البرازيلي" و"التراب ميوزك" مع الحفاظ على الهوية الشرقية، قائلا: "خرجت بعدها بنوع موسيقي جديد جدًا بدأ بأغنيتي نمبر وان ومافيا".

وأشار إلى أن المعاناة التي واجهها في بداياته الغنائية، تمثلت في "عدم وجود مناخ فني يحمي هذا النوع الموسيقي الجديد الذي كان مكتوبا عليه الموت"، لولا اعتماده على التجديد، مؤكدا أن ميزة هذا النوع تكمن في قدرته على الامتزاج مع أنواع كثيرة مختلفة من الموسيقى.

ولفت إلى تصنف نفسه كـ "مغني" وليس مطربا، معتبرا أن الطرب يرتبط بقدرات صوتية معينة في الموسيقى العربية الكلاسيكية، مضيفا: "هو نوع بدأت أحصد منه نجاحات، لم يحققها مطربون كبار جدًا ونجوم من زمان قوي، معندناش نجم عربي مثلا اختاروه في افتتاح بطولة أمم إفريقيا في دولة لا تتحدث العربية، إحنا عملنا فرح كبير عندما غنى نجم مصري في استاد القاهرة في افتتاح أمم إفريقيا سنة 1992".