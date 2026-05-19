ترامب يقرر زيادة عدد الأدوية المتاحة على موقعه للبيع بأسعار مخفضة

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب قرر طرح المزيد من الأدوية على موقعه الإلكتروني للأدوية المخفضة ترامب آر.إكس اليوم الاثنين.

ومن شأن هذه الإضافات الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها رسميا خلال فعالية تعقد في البيت الأبيض في وقت لاحق من اليوم حول إمكانية تحمل تكاليف الرعاية الصحية، تقوية الموقع الإلكتروني الحكومي الذي روجت له الإدارة الجمهورية باعتباره يقدم الدعم للأمريكيين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

في المقابل انتقد الديمقراطيون المتشككون موقع ترامب آر.إكس ووصفوه بأنه مجرد استعراض، مشيرين إلى أن العديد من الأدوية التي يقدمها الموقع متاحة بالفعل بأسعار رخيصة لمن لديهم تأمين صحي، أو أن لها بدائل أخرى بتكلفة منخفضة. وفي الشهر الماضي، وصفت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس الموقع بأنه "قناة لشركات الأدوية الكبرى لتوجيه المستهلكين نحو الأدوية ذات العلامات التجارية باهظة الثمن، في حين تتوفر بدائل أرخص".

يذكر أن أطلقت إدارة ترامب، أطلقت موقع "ترامب آر إكس" في فبراير الماضي وقالت إنه سيساعد المرضى على شراء الأدوية الموصوفة بوصفات طبية مباشرة بأسعار مخفضة، في وقت تمثل فيه الرعاية الصحية وارتفاع تكاليف المعيشة مصدر قلق متزايد للأمريكيين.

وقال ترامب عند الكشف عن الموقع:"سوف توفرون ثروة، وهذا أيضا مفيد جدا للرعاية الصحية بشكل عام".

والموقع الذي تستضيفه الحكومة ليس منصة لشراء الأدوية، بل سيعمل كمنصة لإرشاد الأمريكيين إلى مواقع الشركات المصنعة التي تتيح الشراء المباشر للمستهلكين، حيث يمكنهم شراء الدواء بأسعار أقل من السوق. كما يوفر الموقع قسائم لاستخدامها في الصيدليات. وينطلق الموقع بأكثر من 40 دواءً، بما في ذلك أدوية إنقاص الوزن مثل أوزيمبيك وويجوفي.