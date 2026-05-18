قال الفنان صلاح عبد الله إن المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في بطولة الكونفدرالية انتهت لصالح “الفريق الأفضل”، معربًا عن حزنه الشديد بعد خسارة الزمالك.

وأضاف "عبد الله" عبر برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، مساء الأحد، أن يوم المباراة كان “ليلة حزينة”، لافتًا إلى أنه دخل في حالة قلق وتوتر قبل وخلال اللقاء.

وتابع أن أداء لاعبي الزمالك لم يكن على المستوى المطلوب، موضحًا أن التمريرات كانت خاطئة، والحالة البدنية والذهنية للفريق كانت ضعيفة، ما انعكس على شعوره الشخصي الذي وصفه بتراجع الحالة النفسية.

واستكمل أن حزنه امتد ليكون على جماهير النادي، مشيرًا إلى أن ما حدث كان مؤلمًا لكل مشجع داخل الاستاد، مؤكدًا أن الفريق لم يظهر بالصورة المنتظرة رغم أهمية المواجهة.

وتمنى أن تتجاوز الجماهير حالة الحزن خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الأمل في تعويض النتائج، مشيرًا إلى أن المنافسة على الدوري المصري ما زالت قائمة.



وتفوق الفريق الجزائري بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح بعدما سجل جميع ركلاته الـ 8، بينما سجل الزمالك 7 ركلات، وأضاع لاعبه محمد شحاتة الركلة الثامنة.

وأنعش اتحاد العاصمة الجزائري خزائنه بجائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، وسيذهب للمنافسة على كأس السوبر الإفريقي لمواجهة الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا، إما الجيش الملكي المغربي أو صن داونز الجنوب إفريقي.