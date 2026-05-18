وصول السفينة السياحية الموبوءة بفيروس هانتا إلى ميناء روتردام الهولندي للتعقيم

بدأت السفينة السياحية الموبوءة بفيروس هانتا القاتل، دخول ميناء روتردام الهولندي، اليوم الاثنين، إذ ستخضع للتعقيم لتنهي بذلك رحلة مضطربة وضعت السلطات الصحية الدولية في حالة تأهب.

وكانت السفينة "إم في هونديوس"، تقل 25 من أفراد الطاقم واثنين من الطاقم الطبي عندما وصلت إلى روتردام، صباح اليوم الاثنين، بعدما غادرها جميع الركاب في مكان آخر.

وشاهد صحفي من وكالة "أسوشيتد برس" ركاب السفينة وهم يرتدون الكمامات على سطحها، بينما كانت هناك قاطرة وقارب شرطة هولندي يرافقان السفينة عبر الميناء.

وأفادت السلطات، بأن الطاقم سيدخل الحجر الصحي فورا.