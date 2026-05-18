كييف تعلن إسقاط 503 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت أربعة صواريخ كروز من طراز "إسكندر - كيه"، و503 من أصل 524 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 22 صاروخا تم إطلاقها من منطقة روستوف الروسية وشبه جزيرة القرم المحتلة، و524 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وكورسك وأوريول وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن دونيتسك وشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأوضح البيان أن الهدف الرئيسي للهجمات كان مدينة دنيبرو ومنطقة دنيبروبيتروفسك. كما طالت الهجمات مناطق أوديسا وتشيرنيهيف وزابوريجيا.

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:30 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو عطلت أربعة صواريخ كروز من طراز "إسكندر-كيه" و503 طائرات مسيرة روسية من طرز مختلفة.