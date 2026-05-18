إحالة المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص في كرداسة للمحاكمة الجنائية

أحالت نيابة مركز إمبابة وكرداسة بالجيزة، المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص في كرداسة، للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد انتهاء فترة إيداعه بمستشفى الأمراض النفسية، وحددت 22 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.

وقال عبد المجيد أشرف، محامي المتهم أحمد عادل، في تصريحات سابقة لـ«الشروق»، إن التقرير الطبي الصادر عن مستشفى العباسية للصحة النفسية كشف سلامة القوى العقلية لموكله، وأكد أنه لا يعاني من أي أمراض نفسية.

وكانت النيابة العامة أمرت بإجراء فحص طبي نفسي على المتهم، وقررت إيداعه مستشفى العباسية لفحص قواه العقلية وبيان مدى مسؤوليته الجنائية.

وكانت وزارة الداخلية كشفت تفاصيل الحادث، بعد رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي ملصق عليها علم إحدى الدول (إسرائيل) بالاصطدام بعدد من المواطنين والمركبات في محافظة الجيزة.

وذكرت الداخلية أن مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز، وتبين أنه أثناء تواجد قائد السيارة الملاكي بالمنطقة نشبت مشادة كلامية بينه وبين مالك محل تجاري، بسبب اعتراض الأخير على توقف السيارة أمام محله.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أنه عقب مشاهدة المارة للمشاجرة والعلم المثبت على السيارة، تعدى عدد منهم على الشاب بالضرب، وحال محاولته الفرار اصطدم بعدد من المواطنين والمركبات التي تصادف مرورها بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، كما تم ضبط السيارة وقائدها.

وأكدت التحريات أن قائد السيارة، ويدعى "أحمد. ع"، يعمل مهندسًا زراعيًا ويبلغ من العمر 35 عامًا، وكان قد توجّه إلى أحد محال كماليات السيارات في المنطقة وطلب من كريمة مالك المحل طباعة الملصق المشار إليه، فقامت بطباعة نسختين وتسليمهما له خوفًا منه، لكونه معروفًا في محيط سكنه بعدم اتزانه النفسي.

وأشارت الداخلية إلى أن أسرة المتهم أفادت بأن نجلهم يعاني من مرض نفسي منذ عدة سنوات، ويتلقى العلاج لدى عدد من الأطباء النفسيين، وقدمت أوراقًا وشهادات طبية تفيد ذلك.



