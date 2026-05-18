عمرو أديب: استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل سيغير طبيعة الحياة في مصر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن استخدام الطاقة الشمسية في المنازل سيغير طبيعة الحياة في مصر.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه لا يعرف سبب تأخر مصر في هذا المجال، على مدار الفترات الماضية.

وأشار إلى أن مصر لديها قدرات شمسية ومصانع قادرة على إنتاج الأدوات اللازمة، ومن المستغرب الإصرار على مواصلة إنتاج الطاقة من المصادر التقليدية وليست من المصادر البديلة.

ولفت إلى أن تركيب ألواح الطاقة الشمسية يمثل فرصة ضائعة منذ نحو 40 سنة، مؤكدا أن هدف إنتاج نصف الطاقة من الطاقة الشمسية في الفترات المقبلة يجب أن يكون هدفًا قوميًّا يتم العمل عليه.

ونوه إلى أن مصر قادرة على توليد طاقة متجددة قريبة من الطاقة التي تنتجها محطات الطاقة التقليدية، لكن لا يجب المغالاة في التكلفة أو تعقيد الإجراءات حتى لا يكره المواطنون الفكرة.

وأوضح أن هناك دولًا أتاحت تمويلات على أقساط تمتد لـ30 سنة، لتركيب ألواح الطاقة الشسمية، داعيًّا لأن تكون هناك ثورة شمسية في مصر بسبب تأخر الدولة بهذا المجال.

ودعا إلى أن تُتاح الفرصة للمصريين للاستفادة من الشمس ولو للمرة الأولى منذ ظهورها، مجددا التأكيد على أن الدولة قادرة على تلبية احتياجاتها نظرًا لسهولة هذا النظام.