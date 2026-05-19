السعودية تخطط لبناء ملعب جديد لفريق نيوكاسل الإنجليزي

قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري محادثات مع مستثمرين بشأن حصولهم على حصة ​أقلية في نادي نيوكاسل يونايتد، وذلك في إطار خطط الصندوق لجمع الأموال من أجل ‌ملعب النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أحد هؤلاء الأشخاص إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يدرس توسيع الملعب الحالي للنادي أو بناء ملعب جديد، وقد يصدر ​أسهما جديدة لمستثمر محتمل يدعم هذه الخطط.

وقال ديفيد هوبكينسون، الرئيس التنفيذي لنادي نيوكاسل يونايتد، ​لرويترز إن النادي يدرس بناء ملعب جديد، في حين أن تكلفة التجديد ستبلغ ⁠مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وقال هوبكينسون إن تكلفة بناء ملعب جديد قد تتجاوز مليار جنيه ​إسترليني (1.34 مليار دولار)، محيلا الأسئلة المتعلقة بالمحادثات التي تشمل صندوق الاستثمارات العامة إلى الصندوق السعودي نفسه.

ورفض ​صندوق الاستثمارات العامة التعليق.

وأضاف مصدر مطلع أن خيارا آخر لجمع تمويل جديد يتمثل في إمكانية توريق الإيرادات التجارية لنيوكاسل، مشيرا إلى أنه لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن هذا الاستثمار.

وفي سياق متصل، يستعد النادي لافتتاح توسعة جديدة ​بملايين الجنيهات لمركزه التدريبي، من شأنها زيادة مساحته بأكثر من 50% وفق ما ​أعلنه نيوكاسل الشهر الماضي.

وتأتي هذه المناقشات بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة عزمه التوقف عن تمويل مشروع (ليف جولف) بنهاية ‌موسم 2026، ⁠بعد استثمارات تجاوزت خمسة مليارات دولار منذ إطلاقه في عام 2022.

ويُعد الصندوق، الذي تقدر أصوله بنحو تريليون دولار، ركيزة أساسية في خطة المملكة لتقليل الاعتماد على عائدات النفط، إذ وضع الرياضة في صلب استراتيجيته عبر استثمارات في فورمولا ئي والملاكمة والتنس والرياضات الإلكترونية.

كما تستعد السعودية لاستضافة كأس ​العالم لكرة القدم 2034.

ورغم ​التزام الصندوق بتوظيف ⁠رأس المال عالميا، فإنه يعيد صياغة استراتيجيته، متجها نحو تقليص بعض الاستثمارات، بما في ذلك خفض الإنفاق على ما يُعرف "المشاريع الضخمة" داخل المملكة.

وكان مدرب ​نيوكاسل، إيدي هاو، قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن ​صندوق الاستثمارات ⁠العامة لا يزال ملتزما، كما كان دائما، بنجاح النادي.

وقاد الصندوق صفقة استحواذ بقيمة 305 ملايين جنيه إسترليني على نادي نيوكاسل من رجل الأعمال البريطاني مايك آشلي في عام 2021.