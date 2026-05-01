يواصل فريق أرسنال تمسكه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري بعدما انتصر على بيرنلي بنتيجة 1-0 في الجولة 37.

وسجل أرسنال هدفه الوحيد أمام بيرنلي عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد في المباراة خلال الشوط الثاني لكن المباراة انتهت بفوز أرسنال بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة يواصل أرسنال الإبتعاد بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني لكن يتبقى له مباراة في الجولة 37 أيضا.

أما بيرنلي الهابط لدوري الدرجة الأولى يتواجد في المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة.

ويترقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالكامل مباراة مانشستر سيتي مع بيرنلي التي ستقام مساء الغد الثلاثاء في الجولة 37 ففي حال خسارة رفاق بيب جوارديولا سيتوج أرسنال باللقب المحلي رسميا أما لو انتصر سيحسم اللقب في الجولة 38 والأخيرة من المسابقة.

ومن المقرر أن يلعب أرسنال مع كريستال بالاس في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي بينما يلتقي مانشستر سيتي مع أستون فيلا في نفس الجولة والتي ستلعب في توقيت واحد وهو السادسة مساء يوم الأحد الموافق 24 مايو الجاري.