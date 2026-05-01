 الحلم يقترب.. أرسنال يهزم بيرنلي ويواصل الابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 مايو 2026 12:12 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

الحلم يقترب.. أرسنال يهزم بيرنلي ويواصل الابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 12:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 12:12 ص

يواصل فريق أرسنال تمسكه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري بعدما انتصر على بيرنلي بنتيجة 1-0 في الجولة 37.

وسجل أرسنال هدفه الوحيد أمام بيرنلي عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد في المباراة خلال الشوط الثاني لكن المباراة انتهت بفوز أرسنال بهدف نظيف. 

وبهذه النتيجة يواصل أرسنال الإبتعاد بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني لكن يتبقى له مباراة في الجولة 37 أيضا.

أما بيرنلي الهابط لدوري الدرجة الأولى يتواجد في المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة.

ويترقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالكامل مباراة مانشستر سيتي مع بيرنلي التي ستقام مساء الغد الثلاثاء في الجولة 37 ففي حال خسارة رفاق بيب جوارديولا سيتوج أرسنال باللقب المحلي رسميا أما لو انتصر سيحسم اللقب في الجولة 38 والأخيرة من المسابقة.

ومن المقرر أن يلعب أرسنال مع كريستال بالاس في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي بينما يلتقي مانشستر سيتي مع أستون فيلا في نفس الجولة والتي ستلعب في توقيت واحد وهو السادسة مساء يوم الأحد الموافق 24 مايو الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك