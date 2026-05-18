مسئول صحي: طبيب أمريكي بين الإصابات بسلالة نادرة من فيروس إيبولا

قال مسئول كونغولي، اليوم الاثنين، إن طبيبا أمريكيا من بين الحالات التي تأكدت إصابتها مؤخرا في تفشي سلالة نادرة من فيروس الإيبولا في الكونغو دون لقاحات أو علاجات معتمدة، حيث تجاوزت الوفيات 100 حالة في إقليمين وظهرت تفاصيل حول تأخر استجابة الحكومة لتفشي المرض.

وقال الدكتور جان جاك مويمبي، المدير الطبي للمعهد الوطني الكونغولي للأبحاث الطبية الحيوية، لوكالة أسوشيتد برس، إن الطبيب من بين الحالات في بونيا، عاصمة إقليم إيتوري.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس يوم الأحد أن تفشي المرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وحتى اليوم الاثنين، كان هناك أكثر من 300 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس و118 حالة وفاة في إقليمي إيتوري وشمال كيفو وحالتي وفاة في أوغندا المجاورة.