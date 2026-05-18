حماس تهنئ فتح بانعقاد مؤتمرها الثامن وتدعو لبدء حوار وطني فلسطيني

هنأت حماس، حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بمناسبة نجاح انعقاد مؤتمرها الثامن.

وتمنت حماس في بيان لها اليوم، أن تسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز الحالة الوطنية الفلسطينية، وخدمة مصالح شعبنا في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة.

وأكدت أهمية استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية بين مكونات الشعب الفلسطيني، وترتيب البيت الداخلي على قاعدة الشراكة الوطنية الحقيقية، بما يمكن شعبنا من مواجهة التحديات المتصاعدة التي تستهدف وجوده وحقوقه وثوابته الوطنية.

ودعت للبدء بحوار وطني شامل بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل التوافق على رؤية وطنية موحدة، وترتيب الأولويات الوطنية على قاعدة حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة الاستيطان وسياسات التهجير والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال، وتعزيز صمود الشعب في مواجهة الاحتلال وعدوانه المستمر.

وأكدت أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات المسئولية الوطنية، وتغليب لغة الحوار والتوافق، والعمل المشترك لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وصون وحدة الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده في كافة أماكن وجوده.

وانطلقت يوم الخميس أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة «فتح»، في حدث غير مسبوق منذ 10 سنوات.

وذكر البيان الختامي للمؤتمر، أن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي الإنجاز السياسي الأهم للشعب منذ النكبة.

وقال البيان، إن الوحدة الوطنية تتحقق فقط في منظمة التحرير وعلى قاعدة الالتزام بشرعيتها وقرارات مجالسها الوطنية المتعاقبة وكذلك الأمر التزاماتها الدولية، وعلى أساس وحدة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس الشرقية وغزة، بقانون واحد وتعددية سياسية ونقابية يكفلها القانون وسلاح شرعي واحد.