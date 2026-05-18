عثر أهالي مدينة مرسى مطروح على جثة ثانية مجهولة الهوية، في حالة تحلل متقدمة، بعدما قذفتها الأمواج إلى شاطئ الميناء القديم، وذلك خلال أقل من 24 ساعة.

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مشرحة مستشفى مرسى مطروح العام، فيما ترجح الجهات المعنية أن تكون الجثة ضمن ضحايا رحلة هجرة غير شرعية، بعدما قذفت الأمواج في وقت سابق 12 جثة في حالة تحلل متقدمة أمام شواطئ قرية أبو غليلة بمدينة سيدي براني، غرب محافظة مطروح بنحو 160 كيلومترًا.

وتبين أن الضحايا جميعهم مصريون من محافظات الجيزة والغربية والبحيرة وأسيوط والقليوبية والدقهلية.

وكانت النيابة العامة بمطروح قد صرحت بدفن 3 جثامين من ضحايا رحلة الهجرة غير الشرعية، عقب تسليمها إلى ذويهم، فيما جرى تحديد هوية 9 جثامين بمعرفة الطب الشرعي.



