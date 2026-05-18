وكالة فارس: سفينة تابعة لإيران تخترق الحصار الأمريكي

قالت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية، مساء اليوم الاثنين، إن سفينة تابعة لإيران اخترقت الحصار الأمريكي.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن ناقلة النفط الإيرانية، الخاضعة للعقوبات الأمريكية، رست في جزيرة خرج، بعد أن كانت مقابل سواحل الهند قبل أسبوعين.

وأشارت إلى أن «الناقلة اخترقت الحصار الأمريكي ودخلت المياه الإقليمية الإيرانية دون أن يتم رصدها».

وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» إن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز يوميا لا يتجاوز بضع سفن مقارنة بنحو 135 عبورا يوميا قبل الحرب.

وأضافت الصحيفة أن نحو 38 سفينة تعرضت لهجمات عند محاولة عبورها للمضيق.

وكشف تحليل بيانات أجرته «وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة»، عن عبور 87 سفينة يشملها الحصار البحري الأمريكي الذي فرضته واشنطن في 13 أبريل 2026، ويشمل السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والسفن المتجهة إليها، إضافة إلى السفن التي ترفع العلم الإيراني.

وتشير بيانات منصة «مارين ترافيك» إلى أن السفن المخالفة للقرار الأمريكي واصلت عبورها مضيق هرمز خلال الفترة الممتدة بين 13 أبريل و13 مايو 2026، سواء كانت مرتبطة بالموانئ الإيرانية أو مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية.

وبحسب التحليل، عبرت 87 سفينة مرتبطة بإيران المضيق خلال فترة الحصار، بينها 16 سفينة مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية.

كما عبرت 34 سفينة أخرى مدرجة على قوائم العقوبات، لكنها غير مرتبطة بالموانئ الإيرانية، ليصل إجمالي السفن المخالفة إلى نحو 120 سفينة من أصل 225 سفينة عبرت المضيق خلال تلك الفترة، أي ما يعادل نحو 53% من إجمالي حركة العبور.

كما أظهرت البيانات فشل 13 سفينة في عبور المضيق خلال الفترة نفسها، تديرها شركات مقرها في الصين والهند وباكستان وتركيا وقطر.