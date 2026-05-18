باكستان: مسلحون يقتلون شرطيين اثنين مكلفين بحماية العاملين في فرق التطعيم ضد شلل الأطفال

قال مسئولون في باكستان، إن مسلحين شنوا هجومين منفصلين اليوم الاثنين وقتلوا اثنين من عناصر الشرطة مكلفين بحماية فرق التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غرب البلاد، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال ضابط الشرطة ظفار خان، إن الهجومين وقعا في منطقتين في باجور، وهي منطقة في إقليم خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان، في الوقت الذي أطلقت فيه إسلام أباد حملة جديدة في جميع أنحاء البلاد لتطعيم 19 مليون طفل ضد شلل الأطفال في محاولة للقضاء على المرض.

وقال خان إن الهجومين وقعا أثناء عودة الضابطين إلى منزليهما بعد حماية فرق مكافحة شلل الأطفال.

وكثيرا ما يتم استهداف العاملين في مجال الصحة وضباط الشرطة المكلفين بحمايتهم من جانب مسلحين يزعمون كذبا أن حملات التطعيم هي جزء من مؤامرة غربية لتعقيم الأطفال. وقال مسئولون إن أكثر من 200 من العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال وضباط الشرطة المكلفين بحمايتهم قتلوا في باكستان منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأدان وزير الداخلية محسن نقوي في بيان له الهجومين اللذين وقعا اليوم وقدم تعازيه لأسر الضباطين القتيلين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور، على الرغم من أن الشكوك تتجه نحو حركة طالبان الباكستانية وغيرها من الجماعات المسلحة المحلية التي نفذت هجمات مماثلة في المنطقة وأماكن أخرى.

ولا تزال باكستان وأفغانستان المجاورة الدولتين الوحيدتين اللتين لم يتم القضاء على شلل الأطفال فيهما، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.