واشنطن: إنشاء صندوق ملياري لتعويض حلفاء لترامب خضعوا لملاحقات قضائية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنشاء صندوق بقيمة 7ر1 مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس الجمهوري الذين يعتقدون أنهم تعرضوا لتحقيقات وملاحقات قضائية بشكل غير عادل، في خطوة وصفها الديمقراطيون وهيئات رقابية حكومية بأنها "فاسدة" وغير دستورية.

ويُعد "صندوق مكافحة تسييس العدالة" البالغ قيمته 776ر1 مليار دولار جزءا من تسوية تنهي الدعوى القضائية التي رفعها ترامب ضد دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب) الأمريكية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.

وسيسمح الصندوق للأشخاص الذين يعتقدون أنهم استهدفوا بالملاحقة القضائية لأسباب سياسية، بما في ذلك من قبل وزارة العدل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بالتقدم بطلبات للحصول على تعويضات، ما يخلق، بحسب ما وصفه القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش "آلية قانونية تتيح لضحايا الملاحقات المسيسة إسماع أصواتهم والسعي للحصول على إنصاف".

وقال بلانش في بيان: "يجب ألا تستخدم أجهزة الحكومة كسلاح ضد أي أمريكي، وتعتزم هذه الوزارة تصحيح الأخطاء التي ارتكبت سابقا مع ضمان عدم تكرار ذلك مجددا".

ولم يتطرق البيان إلى الكيفية التي أدت بها التحقيقات والملاحقات القضائية بحق خصوم ترامب السياسيين خلال فترة ولايته إلى تعريض وزارة العدل لاتهامات مماثلة بتسييس إنفاذ القانون، وهي الاتهامات التي قال إنه يعارضها.

ومن المتوقع أن يواجه بلانش أسئلة بشأن الصندوق عندما يدلي بشهادته اليوم الثلاثاء أمام الكونجرس حول ميزانية وزارة العدل الأمريكية.