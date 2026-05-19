غرفة شركات السياحة: سنطالب السعودية برفع حصة مصر إلى 100 ألف حاج الموسم المقبل

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن عدد الحجاج المصريين المتواجدين حاليًا في المملكة العربية السعودية يبلغ نحو 62 ألف حاج، موزعين بين 35 ألف حاج سياحة، و14 ألف حاج من قرعة وزارة الداخلية، و13 ألف حاج من الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف "صادق" عبر برنامج "تحت الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، اليوم الاثنين، أنهم سيطالبون الحكومة السعودية بزيادة حصة مصر من الحجاج خلال الموسم المقبل لتصل إلى 100 ألف حاج، بما يتناسب مع عدد السكان وتوزيع حصص الحج بين الدول الإسلامية.

وأشار إلى أن البعثة المصرية للحج برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، اللواء أشرف عبد المعطي، ودفعت وزارة الصحة المصرية ببعثة طبية لتقديم الخدمات العلاجية للحجاج داخل المملكة العربية السعودية، حيث تنتشر العيادات خاصة عند جبل عرفات ومنى، إلى جانب تواجد البعثة في فنادق إقامة الحجاج المصريين.

وأكد أن حجاج السياحة أو القرعة أو الجمعيات، قطعة واحدة يمكن لأي منهم الذهاب لمسئولي أو موظفي هذه البعثات وسيدخلون على المكان الذي يلجأ له في حالة شعوره بأي مشاكل صحية، مردفًا أن هناك أنظمة تبريد طوال منى وعرفات، بما يخفف من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الحجاج خلال أداء المناسك.