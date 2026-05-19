إجلاء آلاف السكان مع اقتراب حريق غابات من منازل بولاية كاليفورنيا

صدرت الأوامر لآلاف الأشخاص بالإخلاء يوم الاثنين بعدما هدد حريق غابات تغذيه الرياح منازل سكنية في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واندلع حريق "ساندي" نحو الساعة العاشرة صباحا في التلال المطلة على مدينة "سيمي فالي" /نحو 48 كيلومترا / شمال غرب لوس أنجليس.

وبحلول منتصف بعد الظهر، كان الحريق قد أتى على أكثر من 500 فدان من الأعشاب الجافة، وألحق أضرارا بمنزل واحد على الأقل، وفقا لإدارة إطفاء مقاطعة فينتورا.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء سكوت ديتوري إن النيران دفعتها رياح صباحية تجاوزت 48 كيلومترا في الساعة، لكنها بدأت تهدأ لاحقا خلال اليوم.

وأضاف ديتوري: "مع غروب الشمس، ستهدأ هذه الرياح بشكل أكبر".

وصدرت أوامر وتحذيرات بالإخلاء لعدة أحياء في سيمي فالي، وهي مدينة يزيد عدد سكانها على 125 ألف نسمة، بينما غطى الدخان أجواءها وكانت المروحيات تلقي المياه على النيران. ولم يتمكن ديتوري من تحديد العدد الدقيق للأشخاص الذين طُلب منهم المغادرة.