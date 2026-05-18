هبطت مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الاثنين 18 مايو 2026.

وجاء أداء أسواق المال كالتالي:

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على انخفاض في مؤشراتها، بتداولات إجمالية بلغت 10,439 مليار جنيه.

وانخفاض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند 52007 نقطة.

وجاء سهم شركة المصرية للمنتجعات السياحية على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 13.35% ليغلق عند 18.51 جنيه، بينما كان سهم المصرية للأقمار الصناعية الأكثر انخفاضًا بنسبة 6.30% ليغلق عند 8.48 جنيه.

بورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" على انخفاض بنسبة 0.11% مسجلًا 10956.10 نقطة، بإجمالي تداولات بلغت 4.625 مليار ريال.

وتصدر سهم شركة تبوك للتنمية الزراعية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 5.69% ليغلق عند 6.13 ريال، بينما كان سهم شركة إيه إف جي إنترناشونال الأكثر انخفاضًا بنسبة 7.71% ليغلق عند 12.92 ريالًا.



السوق الكويتية

تراجع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 0.37% عند مستوى 9161.30 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 94 مليون دينار.

وجاء شركة اجيليتي للمخازن العمومية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 2.31% ليغلق عند 133 فلسًا، في حين تصدر سهم الشركة التجارية العقارية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 2.25% ليغلق عند 174 فلساً كويتيا.

بورصة دبي

أغلق سوق دبي المالي على انخفاض، حيث هبط المؤشر الرئيسي 1.73% ليغلق عند 5609.58 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 775 مليون درهم.

وجاء سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 14.33% ليغلق عند 3.83 درهم، في حين تصدر سهم شركة مجموعة تيكوم قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 4.789% ليغلق عند 3.38 درهم.

بورصة أبوظبي

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي بنهاية التعاملات بمقدار 1.61%، ليغلق عند 9936.94 نقطة، بتداولات إجمالية بلغت 941 مليون درهم.

وجاء سهم مجموعة اي 7 في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 14.37% ليغلق عند 1.83 درهم، في حين تصدر سهم مجموعة تو بوينت الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 4.95% ليغلق عند 1.92 درهم.