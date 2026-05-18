أعرب وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، عن سعادته بفوز فريقه على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، مؤكدًا أن الانتصار منح الفريق دفعة مهمة في جدول ترتيب الدوري، واقترب به خطوة إضافية نحو ضمان البقاء في الدوري المصري الممتاز.

وقال خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن الفوز يُهدى لجماهير غزل المحلة التي وصفها بالعاشقة لكيان النادي، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقدمه في دعم الفريق.

وأضاف أنه يؤمن بما يقدمه المدير الفني أحمد خطاب منذ الموسم الماضي، موضحًا أن الهدف الحالي هو الاطمئنان على موقف الفريق وضمان البقاء في الدوري، قبل التفكير في مستقبل الجهاز الفني بالموسم المقبل.

وحول ما أُثير بشأن المدير الفني السابق علاء عبد العال، أوضح رئيس النادي أن هناك ضغوطًا جماهيرية كبيرة لإقالته، إلا أن الإدارة كانت حريصة على استمرار الاستقرار داخل الفريق وعدم رحيله في تلك المرحلة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع علاء عبد العال على الاستمرار بعد مباراة زد، قبل أن يُفاجأ النادي، على حد تعبيره، بإخطار رسمي من المدرب برغبته في الرحيل يوم الجمعة الماضي.

وأكد خليل أن النادي لن يتنازل عن حقوقه كاملة في ملف رحيل المدير الفني السابق، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق غزل المحلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التعامل معه كان يتم باحترام كامل حتى اللحظات الأخيرة.

وفيما يتعلق بوجود مفاوضات مع حمزة الجمل دفعت المدرب للرحيل، نفى رئيس غزل المحلة ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح تمامًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أحقية النادي في التفاوض مع أي مدير فني للموسم الجديد، في ظل انتهاء عقد علاء عبد العال بنهاية الموسم الحالي.