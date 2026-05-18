18 مايو 2026.. البورصة تواصل التراجع


نشر في: الإثنين 18 مايو 2026 - 4:19 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مايو 2026 - 4:19 م

واصلت البورصة المصرية التراجع اليوم الإثنين، لكن بخسائر أقل من أمس.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.7 ٪، ووصل إلى مستوى 52007 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد انهى تعاملات أمس على هبوط بنسبة 1.5%، ووصل إلى 52364 نقطة.

وتتواصل خسائر السوق مع استمرار أزمة الحرب في إيران، وعدم التواصل إلى حلول حتى الآن، في وقت يبحث رئيس أمريكا دونالد ترامب خيارات الضربات العسكرية ضد ايران.

كما لم تسفر مباحثات ترامب مع نظيره الصيني عن أي نتائج توضح إن بكين ستسهم في حل الصراع.

وكانت مكاسب المؤشر منذ بداية العام 24.33%.

