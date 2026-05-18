حركة فتح: 94% نسبة المشاركة في انتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري

أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الثلاثاء، النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة.

وأوضحت رئاسة المؤتمر الثامن لحركة "فتح"، في مؤتمر صحفي عقد في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة، أن نسبة المشاركة في الاقتراع لأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري في الساحات الأربع (رام الله، غزة، لبنان، القاهرة) بلغت 94.64%. وبلغ عدد أعضاء المؤتمر 2595، وتنافس 59 عضوا على 18 مقعدا في المركزية، و450 عضوا على 80 مقعدا في الثوري، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وكانت أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"، انطلقت يوم الخميس الماضي، بمشاركة الرئيس محمود عباس، وحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، إضافة إلى رجال دين وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.