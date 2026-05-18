مسئول إيراني لرويترز: أمريكا أبدت مرونة معنا في المحادثات الجارية

أفاد مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة أبدت مرونة محدودة في المحادثات الجارية، بما في ذلك بشأن البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات.

وبحسب المصدر الإيراني وافقت واشنطن حتى الآن، على رفع التجميد عن 25% فقط من الأموال الإيرانية، وفق جدول زمني تدريجي، بينما تطالب طهران بالوصول الكامل إلى أصولها المجمدة ورفع العقوبات بشكل كامل.

وأشار إلى أن المقترح الإيراني المعدل يدعو إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتأجيل الخوض في مفاوضات نووية تفصيلية إلى مراحل لاحقة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب، إن إيران «تتوق إلى التوقيع» على ⁠اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وأضاف في تعليقات لمجلة «فورتشن» ‌نشرت ⁠اليوم الاثنين: «يتفقون، ثم يرسلون إليك ورقة ⁠لا تمت بصلة إلى ⁠الاتفاق الذي توصلت ⁠له».

من جانبه، قال مصدر باكستاني لـ«رويترز» إن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا مُعدلا لإنهاء ⁠الحرب إلى الولايات المتحدة ليل أمس الأحد، في وقت بدا فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال ‌متعثرة.

وأضاف ⁠لدى سؤاله عما إذا كانت الخلافات بين الجانبين ستستغرق ⁠وقتا لرأبها: «ليس لدينا الكثير من الوقت»، ⁠مشيرا إلى أن البلدين «يواصلان تغيير ⁠شروطهما».

فيما صرّح مصدر مُقرّب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة «تسنيم»، اليوم الاثنين، أن طهران سلّمت باكستان مقترحًا جديدًا لإنهاء الحرب مكونًا من 14 بندًا.

وأشار المصدر إلى أن الوسيط الباكستاني يعتزم نقل المقترح الإيراني، الذي أجريت بعض التعديلات عليه، إلى الجانب الأمريكي.

وبحسب وكالة «تسنيم»، يركّز المقترح الإيراني الجديد على مسألة مفاوضات إنهاء الحرب، وتدابير بناء الثقة من الجانب الأمريكي.