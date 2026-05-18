سعود عبد الحميد يحسم الجدل بشأن العودة إلى الهلال

حسم الدولي السعودي سعود عبد الحميد الجدل المتعلق بإمكانية عودته إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا رغبته في مواصلة مشواره الاحترافي في أوروبا.

ويقدم عبد الحميد مستويات مميزة مع لانس الفرنسي خلال الموسم الحالي، بعدما شارك في 31 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، ما يعكس تطوره السريع وتأقلمه مع الأجواء الأوروبية.

وأكد اللاعب في تصريحات صحفية عدم وجود أي مفاوضات مع الهلال بشأن العودة الموسم المقبل، مشددًا على تركيزه الكامل على الاستمرار خارج السعودية وتقديم أفضل ما لديه.

وقال عبد الحميد: «الهلال نادٍ كبير وأتمنى له التوفيق دائمًا، لكن هدفي الحالي هو مواصلة التجربة الأوروبية وتحقيق المزيد من النجاح خلال الفترة القادمة».

كما تطرق اللاعب إلى مستقبله مع روما الإيطالي، موضحًا أن الصورة لم تتضح بشكل نهائي حتى الآن، سواء بالعودة إلى الدوري الإيطالي أو الاستمرار مع لانس الفرنسي الموسم المقبل.