تركيا: نريد التأكد من أن واشنطن وطهران تدركان مخاطر استئناف الحرب

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الإثنين، أن "الأولوية الحالية تتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية"، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني في برلين، قال فيدان: إن "أنقرة تريد التأكد من أن الولايات المتحدة وإيران تدركان مخاطر استئناف الحرب"، وفق وكالة سبوتنيك.

واعتبر فيدان، أنه "لا يوجد سبب يمنع الجانبين من الالتقاء على أرضية مشتركة عبر المفاوضات"

وأضاف وزير الخارجية التركي، أن بلاده تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان بين طهران وواشنطن، مؤكدًا استمرار أنقرة في تقديم الدعم لهذه المساعي الدبلوماسية.

وسبق أن أفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.

وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.

يأتي هذا بعدما أفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن البنتاجون أعدّ قائمة بأهداف لشنّ ضربات ضد إيران في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشنّ هجمات جديدة على البلاد.