لقاء بين زعماء المعارضة الإسرائيلية لبحث الإطاحة بحكومة نتنياهو

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن عقد لقاء سياسي هو الأول من نوعه بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينت ورئيس حزب «يشر» جادي آيزنكوت، لبحث ترتيبات الخارطة السياسية والتحالفات المقترحة لـ«معسكر التصحيح والأمل»، تمهيدًا لحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وأعلن مكتب بينت، في بيان رسمي، أن الاجتماع ركز على صياغة الخطوات الاستراتيجية اللازمة لقيادة المعارضة نحو الفوز، وتشكيل حكومة قائمة على ما يُعرف بـ«تحالف الخدمة»، في إشارة إلى اشتراط الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي لتشكيل الائتلاف المقبل.

ويعد هذا اللقاء الأول لبينت عقب إعلانه مؤخرًا تأسيس حزب «معًا» المشترك مع يائير لبيد، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أطلق آيزنكوت تصريحات حاسمة أكد خلالها رفضه أي مساومة في ملف تجنيد اليهود المتزمتين «الحريديم»، مشددًا على أن هذا الملف قد يدفع المنظومة السياسية نحو جولة انتخابات جديدة حال عدم الاستجابة لمطالبه، موضحًا أن الخلافات مع الأحزاب الدينية عميقة ولا يمكن استمرار الوضع الحالي.

وجاءت تصريحات آيزنكوت عقب هجوم حاد شنه رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، بسبب عدم استبعاد آيزنكوت إمكانية الجلوس في حكومة مشتركة مع الكتل الدينية الحريدية.

وتأتي هذه التحركات السياسية بعد أن أظهرت أحدث استطلاعات الرأي في وسائل الإعلام العبرية صعودًا كبيرًا لقوة هذا التحالف، إذ رجحت الاستطلاعات حصول قائمة مشتركة تضم حزبي بينت وآيزنكوت على 38 مقعدًا حال خوض الانتخابات معًا، ما يجعلهما القوة الأكبر القادرة على الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.



