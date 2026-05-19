مهمة فضائية أوروبية-صينية لدراسة تأثير الرياح الشمسية على الأرض

تعتزم وكالة الفضاء الأوروبية إطلاق مهمة فضائية جديدة اليوم الثلاثاء لدراسة كيفية استجابة الدرع المغناطيسي للأرض للطقس الفضائي.

ومن المقرر أن ينطلق القمر الاصطناعي "سمايل" من ميناء الفضاء الأوروبي في كورو بـ"جيانا الفرنسية" على متن صاروخ "فيجا-سي" عند الساعة 0352 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء. ويعني اسم "سمايل" اختصارا لعبارة "مستكشف العلاقة بين الرياح الشمسية والغلاف المغناطيسي والأيونوسفير".

ويحمل القمر أربعة أجهزة قياس صُممت لرصد الرياح الشمسية والانفجارات الشمسية عالية الطاقة، إضافة إلى قياس استجابة الدرع المغناطيسي للأرض.

ويأمل الخبراء أن تسهم المهمة في تعميق فهم الدرع المغناطيسي للأرض وتوضيح كيفية تسبب الرياح الشمسية في ظواهر مثل الشفق القطبي الشمالي.

وسيدرس القمر الاصطناعي الرياح الشمسية والانفجارات الشمسية عالية الطاقة، إلى جانب تفاعل الدرع المغناطيسي للأرض معها. وتشارك ألمانيا والنمسا وسويسرا أيضا في هذا المشروع الأوروبي-الصيني.

ومن المقرر أن يضع الصاروخ الأوروبي القمر الاصطناعي في مدار أرضي منخفض على ارتفاع نحو 700 كيلومتر. وبعد عدة مناورات في الفضاء، سينتقل "سمايل" إلى مدار بيضاوي حول الأرض، ليصل إلى مسافة قصوى تبلغ نحو 121 ألف كيلومتر.