استئناف طرابلس تعلن انتهاء ملاحقة سيف الإسلام القذافي قضائيا

أعلنت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الاثنين، انتهاء ملاحقة سيف الإسلام معمر القذافي قضائيا، وإسقاط الدعوى الجنائية بحقه بأحداث ثورة 17 فبراير 2011، وذلك لوفاته قبل صدور حكم بالإدانة.

وجاء الحكم ضمن القضية الجنائية المقيدة برقم (630 لسنة 2014)، والمنظورة أمام الدائرة الجنائية الثالثة عشرة بمحكمة استئناف طرابلس، والتي شملت عددا من رموز وقيادات النظام السابق المتهمين في قضايا تتعلق بقمع الاحتجاجات وأعمال العنف خلال أحداث فبراير، وفق شبكة روسيا اليوم.

كما قضت المحكمة ببراءة كل من عبدالله السنوسي والبغدادي المحمودي ومنصور ضوء، إضافة إلى أكثر من 25 من قيادات النظام السابق، بينهم متهمون حضوريا وآخرون غيابيا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار رمضان علي بلوط وعضوية المستشارين سامية إبراهيم التليب ومصطفى المقطوف اشنينة، وبحضور ممثل النيابة العامة ميلاد رضوان، عقب جلسات مرافعة ومداولات استندت إلى مواد من قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الليبي.