رئيس كوبا: أي هجوم أمريكي سيؤدي إلى مذبحة تهدد استقرار المنطقة

قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانل، اليوم الاثنين، إن أي عمل عسكري أمريكي ضد كوبا سيؤدي إلى “مذبحة” ستكون لها “عواقب لا حصر لها” على السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف دياز كانل، في منشور عبر منصة إكس، أن “كوبا لا تمثل تهديدًا”، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وجاءت هذه التصريحات عقب تقرير نشره موقع أكسيوس أمس الأحد، استنادًا إلى معلومات استخباراتية سرية، أفاد بأن كوبا حصلت على أكثر من 300 طائرة مسيّرة عسكرية، وبحثت خططًا لاستخدامها في مهاجمة القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو، إلى جانب سفن عسكرية أمريكية في كي وست.

وفي منشور منفصل، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز إن كوبا، “مثل أي دولة في العالم”، تتمتع بحق الدفاع المشروع عن النفس ضد أي عدوان خارجي، بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف أن الجهات التي تسعى إلى مهاجمة كوبا تستند إلى “ذرائع كاذبة” لتبرير ذلك.

وتواجه كوبا، الخصم التاريخي لـ الولايات المتحدة، ضغوطًا متزايدة منذ أوقفت واشنطن إمدادات الطاقة إليها عقب اعتقال رئيس فنزويلا، حليفتها آنذاك، في يناير الماضي.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت البلاد نقصًا حادًا في الوقود، فيما تراجعت ساعات توافر الكهرباء إلى ساعة أو ساعتين يوميًا في معظم المناطق.

كما تصاعد التوتر بين البلدين بشكل حاد خلال الأيام الأخيرة، إذ نقلت رويترز عن مصادر في وزارة العدل الأمريكية أن ممثلي الادعاء يعتزمون توجيه اتهامات إلى الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو بشأن إسقاط كوبا طائرتين تابعتين لمنظمة إنسانية عام 1996.

ومن شأن توجيه مثل هذه الاتهامات إلى كاسترو، البالغ من العمر 94 عامًا، أن يمثل تصعيدًا كبيرًا في الضغوط التي تمارسها إدارة دونالد ترامب على كوبا.