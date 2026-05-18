الإثنين 18 مايو 2026 7:35 م القاهرة
سيميوني يحسم مستقبله مع أتلتيكو مدريد ويؤكد استمراره

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 18 مايو 2026 - 7:29 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مايو 2026 - 7:29 م

حسم المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني الجدل حول مستقبله مع الفريق، مؤكدًا استمراره في منصبه رغم التكهنات التي أثيرت حول رحيله بنهاية الموسم.

وقال سيميوني، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للصحفي فابريزيو رومانو عبر منصة «إكس»، إنه يركز على الموسم المقبل وطريقة التعامل معه، مشددًا على أنه سيواصل مهمته مع الفريق.

وأضاف المدرب الأرجنتيني أنه يفكر في تطوير نفسه وخططه للموسم الجديد، في إشارة إلى رغبته في الاستمرار مع النادي الذي يقوده منذ ديسمبر 2011.

ويحتل أتلتيكو مدريد حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.


