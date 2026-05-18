لبنان يدين محاولة استهداف السعودية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم الاثنين، محاولة استهداف أراضي المملكة العربية السعودية أمس الأحد، بثلاث مسيرات، مؤكّدةً أن هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتّحدة وللقانون الدولي.

وقال البيان: "تُعرب وزارة الخارجيّة والمغتربين عن إدانتها الشديدة لمحاولة استهداف أراضي المملكة العربيّة السعودية الشقيقة بثلاث مسيّرات بتاريخ 17/5/2026."

وأكدت الوزارة "أنّ هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتّحدة وللقانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن القرار 2817 (2026) بتاريخ 11/3/2026، الذي أدان الهجمات على الدول العربيّة".

وشدّدت وزارة الخارجيّة والمغتربين على "تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربيّة السعوديّة الشقيقة، ودعمه لكلّ ما تتّخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها".

وكانت ‎وزارة الدفاع السعودية أعلنت، أمس، اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية.