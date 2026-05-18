العراق: إيرادات النفط الشهر الماضي تجاوزت مليار دولار

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو" اليوم الاثنين، أن إجمالي الصادرات النفطية لشهر أبريل الماضي، تجاوزت 9 ملايين و884 ألفا و130 برميلا من النفط الخام من البصرة وكردستان وكركوك.

وأوضحت شركة تسويق النفط العراقية في إحصائية وزعتها اليوم أن هذه الكميات حققت إيرادات مالية تجاوزت مليار و87 مليون دولارا وبمعدل تصدير يومي تجاوز 329 ألفا و471 برميل يوميا.

وقالت إن إجمالي كميات النفط المصدرة من نفط خام البصرة خلال الشهر الماضي تجاوزت 4 ملايين و587 ألف برميل فيما بلغت كميات نفط خام من كردستان المصدرة عبر ميناء جيهان التركي 339 ألفا و64 برميلا ومن نفط خام كركوك عبر ميناء جيهان أيضا 4 ملايين و957 ألف برميل يوميا.