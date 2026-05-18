الاتحاد الأوروبي يجدد التدابير التقييدية للأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد

أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا يقضي بتجديد التدابير التقييدية التي تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق في سوريا حتى أول يونيو 2027.

وقرر الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الإثنين إزالة 7 كيانات من قائمة العقوبات من بينها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، مبينا أن ذلك سيسهم في تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا، بحسب قناة الإخبارية السورية.

وجاء تمديد التدابير التقييدية عقب المراجعة السنوية التي أجراها المجلس لنظام العقوبات.

وبحسب البيان، رفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لدعم انتقالها السلمي والشامل، وتعافيها الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة إعمارها، كما أبقى على تدابير تقييدية محددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، فضلاً عن عقوبات تستند إلى أسس أمنية.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن الشبكات المرتبطة بنظام الأسد السابق لا تزال تحتفظ بنفوذها وتشكل خطرا على عملية الانتقال وعرقلة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والمساءلة.

وبيّن أن الأشخاص المدرجين على القائمة يخضعون لتجميد أصولهم، ويحظّر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم أي أموال لهم، كما يخضع الأفراد لحظر سفر يمنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات تقييدية في عام 2011 ردا على القمع العنيف الذي مارسه النظام السابق ضد الشعب، وبعد سقوط النظام، خفف المجلس في 24 فبراير 2025 عددا من الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا، بهدف تسهيل التواصل مع البلاد وشعبها وشركاتها.