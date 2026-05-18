مجلس الشيوخ يناقش مقترح محمد البديوي لتحويل آثار قرية اللشت إلى منطقة سياحية مفتوحة

ناقشت لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد جمال البديوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشؤون الاقتصادية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار.

وتناول المقترح خطة استراتيجية شاملة لإدراج قرية "اللشت" الأثرية التاريخية (أتت تاوي) بمركز العياط ، على الخريطة السياحية الرسمية للدولة، واعتماد تحويل مواقعها المتميزة التي تضم 11 هرمًا "بينها 2 أهرامات كبيرة و9 أهرامات صغيرة" إلى منطقة سياحية وأثرية مفتوحة ومتحف مكشوف، وفق خطة مرحلية مدروسة وحوكمة تشغيلية متكاملة تنهي عقوداً من العزلة الإدارية والسياحية للموقع وتضع حداً للفجوة التشغيلية الحالية.

وشدد النائب محمد البديوي على أن هذا المقترح يمثل نقلة نوعية ينتظرها أهالي قرية اللشت بصفة خاصة ومركز العياط بمحافظة الجيزة بصفة عامة، لما يمثله هذا المشروع التنموي الضخم من ركيزة أساسية لخلق مسارات سياحية بديلة تخفف الضغط عن منطقة الأهرامات وسقارة، فضلاً عن العوائد الاقتصادية المباشرة التي ستسهم في تنشيط السياحة الوافدة وتوفير فرص عمل كريمة ومستدامة لآلاف الشباب من أبناء المنطقة والحد من البطالة ودعم الاقتصاد المحلي بشكل حقيقي وملموس يتناسب مع حجم وقيمة هذا الإرث الحضاري.

وأشار البديوي إلى أن يأتي هذا التحرك والمقترح المتميز مدعوماً بدراسة وبحث دقيق من قبل متخصصين، وفي إطار التوجهات العامة للدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تولي اهتماماً بالغاً بالارتقاء بالأماكن الأثرية وتطويرها بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة في كل ربوع الجمهورية، حيث ترتكز الرؤية التنفيذية للمقترح على تفعيل مبدأ "التنمية بالمشاركة" لتمكين المجتمع المحلي ووضع مخطط عام تشترك فيه كافة الجهات المعنية كالأثار ومحافظة الجيزة وشرطة السياحة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار السياحي.

وأكد النائب محمد جمال البديوي أن هذا التحرك ينطلق من الأمانة والمسؤولية التي يحملها تجاه أهله وإخوته في الدائرة لتحقيق تنمية حقيقية وملموسة على أرض الواقع، مشددًا على أن الهدف الأسمى ليس مجرد ترميم أحجار صامتة، بل هو استعادة حقيقية لروح عاصمة تاريخية حكمت مصر لقرون طويلة وإعادة وضعها في مكانها اللائق على خريطة السياحة العالمية.