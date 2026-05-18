وجه جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق، انتقادات لاذعة تجاه النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز.

وقال كاراجر في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أنا لست متفاجئاً من تصريحات صلاح الأخيرة".

وأضاف: "قلت للجميع سيحدث شيء آخر قبل نهاية الموسم، سيُفجّر مفاجأة أخرى كما فعل رونالدو عند رحيله عن مانشستر يونايتد، ظننتُ أن ذلك سيحدث بعد نهاية الموسم عندما يكون قد انتقل، لكن لا".

وتابع: "قبل أقل من عامين وصفته بالأنانية لإجرائه مقابلة، وأعتقد أن هذا ينطبق عليه مجدداً، أمام ليفربول أسبوع بالغ الأهمية فهم لم يتأهلوا بشكل كامل لدوري أبطال أوروبا بعد، ويجب أن يكون التركيز على ليفربول، لا على صلاح".

وواصل: "لا أعتقد أن على أي مدرب أن يضر نفسه بنفسه، إذا كان إشراك محمد صلاح في مباراة نهاية الأسبوع يمنح ليفربول أفضل فرصة للفوز، فعليك اختياره".

وأكمل كاراجر: "لقد انتقدتُ محمد صلاح بسبب أنانيته، لا يمكن لأرني سلوت أن يكون أنانيًا عليه أن يفكر في مصلحة النادي، وما هو الأفضل له، إذا كان ليفربول بحاجة إلى نتيجة إيجابية أمام برينتفورد، فعليه إشراكه إذا كان يعتقد أنه ضمن أفضل تشكيلة لديه".

وأتم نجم ليفربول السابق: "آرني سلوت ليس في وضع قوي في ليفربول حاليًا، ولهذا السبب أدلى صلاح بتصريحاته، فهو لا يحظى بدعم الجماهير الآن ولهذا السبب فعل صلاح ذلك، لقد وضعه في موقف حرج للغاية حيث يعلم أنه مضطر لاختياره وتوديعه، لأنه إذا لم يفعل ذلك، أعتقد أن الجماهير ستنقلب عليه أكثر".