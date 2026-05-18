انطلاق جولة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الاثنين، بدء انطلاق الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال للعام الجاري؛ بهدف تطعيم أكثر من 8.3 مليون طفل دون الخامسة، في أنحاء 20 إقليما.

وتنفذ الحملة، من 18 إلى 21 مايو في 194 مقاطعة تغطي المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية والغربية والشرقية الجنوبية والشمالية والشمالية الشرقية، بحسب وكالة أنباء خاما برس الأفغانية.

وأعلنت سلطات الصحة، أن جهود التطعيم في قندهار وهلمند وأوروزجان وزابل سوف تبدأ بعد يوم وتستمر حتى 22 مايو.

وتظل أفغانستان وباكستان، بين آخر الدول في العالم التي لم يتم القضاء فيها على شلل الأطفال بالكامل رغم سنوات من جهود التطعيم الدولية.

وغالبا ما تواجه حملات التطعيم في البلاد تحديات في بعض المناطق؛ جراء نظريات المؤامرة بأن التطعيم ضد شلل الأطفال يسبب العقم أو أن العاملين في الحملات هم جواسيس.