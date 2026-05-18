نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 6 شهداء، و40 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 877 شهيدًا، و2602 إصابة، و776 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و769 شهيدًا، و172 ألفًا و704 إصابات.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي تجاه مناطق متفرقة شرقي القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت صباح اليوم المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقي المدينة وجنوبها، في حين أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها تجاه سواحل مدينة رفح.