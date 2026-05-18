أسطول الصمود: تطبيع عنف الاحتلال يشكل تهديدا لنا جميعا

أصدر أسطول الصمود العالمي بيانًا اليوم الاثنين، أعلن فيه عن اعتراض سفن عسكرية إسرائيلية للأسطول في المياه الدولية بمنطقة البحر الأحمر.

وقال في البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «السفن العسكرية تعترض أسطولنا، وقوات الاحتلال الإسرائيلية تصعد على قواربنا على مرأى من الجميع».

وطالب الأسطول بتأمين ممر آمن لمهمته «الإنسانية القانونية والسلمية»، مضيفًا: «على الحكومات التحرك فورًا، لوقف أعمال القرصنة الهادفة إلى الإبقاء على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة».

وحذر في ختام بيانه من أن «تطبيع عنف الاحتلال يُشكل تهديدًا للجميع».

وأفادت وسائل إعلام عبرية، صباح الاثنين، بأن البحرية بدأت السيطرة على أسطول الصمود العالمي، واعتقلت نشطاء من زوارق تقود الأسطول.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إن قوات الجيش سيطرت على سفن الصمود، واعتقلت نشطاء على متنها، ومن المقرر أن تنقلهم إلى سفينة تابعة للبحرية مزودة بـ«سجن عائم»، تمهيدًا لنقلهم إلى أسدود.

من جانبه، نشر أحد الناشطين التابعين للأسطول عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مقاطع فيديو وصورًا توثق لحظة اقتراب زوارق تابعة لقوات الاحتلال من سفن الأسطول ومحاولات اعتراضها لها.

ونوه أن الإنترنت يشهد انقطاعات متكررة مع وصول زوارق قوات الاحتلال، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية تتعمد التشويش على أجهزة اللاسلكي؛ لمنع الناشطين من إطلاق نداءات استغاثة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن تل أبيب لن تسمح بأي خرق للحصار البحري المفروض على غزة، داعية جميع المشاركين في أسطول الصمود العالمي إلى تغيير مسارهم والعودة فورًا.

جاء ذلك في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، تعليقًا على إعلان أسطول الصمود العالمي وصوله إلى المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط.

ووصفت محاولة الأسطول لكسر الحصار على غزة بـ«الاستفزاز»، زاعمة أن محاولاته تأتي خدمة لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، وصرف الأنظار عن رفضها نزع السلاح، وعرقلة التقدم في خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت إلى أن مجلس السلام الجهة المسئولة عن الإشراف على الخدمات الإنسانية في غزة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، واصفة أسطول الصمود بأنه «استعراض دعائي».

وادعت أن قطاع غزة «غارقٌ بالمساعدات»، زاعمة دخول أكثر من 1.58 مليون طن من المساعدات الإنسانية وآلاف الأطنان من الإمدادات الطبية إلى غزة منذ أكتوبر 2025.

وأعلن «أسطول الصمود العالمي»، مساء الأحد، رصد «سفن مجهولة» قرب القوارب المشاركة في رحلته المتجهة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وذكر الأسطول، عبر حسابه على منصة شركة «إكس» الأمريكية، أنه رصد تحركات لسفن غير معروفة في محيطه.

وأوضح أنه تم رصد «سفن وزوارق سريعة» تتموضع أمام الأسطول وخلفه وعلى أحد جانبيه.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان الأسطول وصوله إلى المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط.

وحسب نظام التتبع المنشور على الموقع الإلكتروني للأسطول، فإن المسافة المتبقية للوصول إلى غزة تُقدَّر بنحو 310 أميال بحرية.

والخميس، أبحر الأسطول بمشاركة 54 سفينة من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

ويضم الأسطول، أعضاء مجلس إدارة «أسطول الصمود العالمي» بينهم سميرة آق دنيز أوردو، وإيمان المخلوفي، وسعيد أبو كشك، وكو تينموانغ، ونتاليا ماريا، إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة.