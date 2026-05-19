ألمانيا تسجل رقما قياسيا في أعداد ركاب الرحلات البحرية السياحية خلال 2025

ارتفعت أعداد ركاب سفن الرحلات السياحية في ألمانيا خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي.

وأفاد المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الثلاثاء بأن نحو 51ر1 مليون سائح انطلقوا في رحلات بحرية عبر السفن السياحية من أحد الموانئ الألمانية، بزيادة بلغت 1ر4 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وكانت أعداد ركاب هذه الرحلات تراجعت بشدة بين عامي 2019 و2020 بسبب جائحة كورونا وقيود السفر المرتبطة بها. ومنذ عام 2020 عادت هذه الأعداد إلى الارتفاع عاماً بعد عام. وتجاوزت أحدث الأرقام مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019 بنسبة 5ر13 بالمئة.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، لا تتوفر حتى الآن سوى بيانات عام 2024، حيث تشير أرقام هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" إلى أن 73ر8 مليون شخص انطلقوا في رحلات بحرية سياحية عبر المحيطات على مستوى دول التكتل الأوروبي. وكان واحد من كل ستة مسافرين من هؤلاء بدأ رحلته البحرية انطلاقا من ألمانيا، ما يضعها في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي. وتصدرت إيطاليا القائمة، تلتها إسبانيا.

يُذكر أن المكتب الاتحادي للإحصاء اعتمد في تحليله البياناتِ فقط على السفن السياحية المخصصة للأنشطة الترفيهية والسياحية البحّتة، دون إدراج رحلات السفن السياحية النهرية، كما جرى استبعاد سفن العبّارات العادية وسفن الشحن التي تضم عدداً محدوداً من الكبائن.