مصرع شاب أثناء عمله في ماكينة درس القمح بطامية في الفيوم

لقي شاب مصرعه، اليوم، إثر حادث أليم أثناء عمله على ماكينة درس القمح بإحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث أثناء عمل شاب في ماكينة درس القمح، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاب يُدعى "شعبان صابر" من قرية حنا صالح البحرية التابعة لمنطقة العبودي بمركز طامية، حيث لقي مصرعه أثناء مباشرة عمله على ماكينة الدرس.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.