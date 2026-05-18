جمال حمزة يطالب بإعادة هيكلة شاملة للزمالك بعد خسارة الكونفدرالية

دعا جمال حمزة إلى إجراء تغييرات جذرية داخل صفوف الزمالك، عقب خسارة الفريق نهائي بطولة الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال حمزة، خلال تصريحات لبرنامج «الكلاسيكو» مع الإعلامية سهام صالح، إن الفريق يحتاج إلى غربلة شاملة، مشيرًا إلى أن عددًا محدودًا فقط من اللاعبين يستحق الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

وأوضح أن من بين اللاعبين الذين يرى ضرورة بقائهم الثنائي خوان بيريرا وعبد الله السعيد، مؤكدًا أن الفريق يعاني من ضغط كبير بسبب تلاحم المباريات وكثرة البطولات.

وأضاف أن بعض اللاعبين تأثروا نفسيًا في المباراة النهائية، بينما افتقد آخرون للتركيز، معتبرًا أن بعض العناصر لا تستحق الاستمرار داخل الفريق في المرحلة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك بحاجة إلى إعادة بناء حقيقية، مشيرًا إلى أن الفريق الحالي يفتقر إلى التوازن بين الخبرات والناشئين، وهو ما يؤثر على الأداء في المباريات الحاسمة.