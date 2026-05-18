ماركو سيلفا يثير الغموض حول مستقبله مع فولهام وبنفيكا

علق المدير الفني لـ فولهام ماركو سيلفا على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى تدريب بنفيكا، مؤكدًا أن مستقبله لا يزال غير محسوم حتى الآن.

وجاءت تصريحات سيلفا عقب تعادل فولهام أمام وولفرهامبتون بهدف لكل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

ونقلت شبكة بي بي سي سبورت البريطانية تصريحات المدرب البرتغالي، والتي أوضح خلالها تفهمه لرغبة الجماهير في معرفة مستقبله، لكنه شدد على أن أي قرار لن يُحسم قبل التشاور مع إدارة النادي.

وأضاف سيلفا أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل الفريق، مشيرًا إلى ضرورة عقد اجتماعات داخلية لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب بهدوء، في ظل وجود عدة ملفات تحتاج إلى دراسة دقيقة قبل حسم مصيره.