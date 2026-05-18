وصفت الفنانة إلهام شاهين، الفنان عادل إمام بأنه «أيقونة عظيمة في الفن» و«حالة خاصة جدًا»، لافتة إلى نجاحه الجماهيري وبقائه لمدة 60 عامًا متواصلة من نجوم الصف الأول بالسينما.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، الأحد، إلى الاهتمام العالمي بالفنان عادل إمام، قائلة: «إحنا بنسافر أي بلد أي مهرجان في أي دولة في العالم الناس يسألونا عن عادل إمام».

وقالت إن شركات السياحة نفذت رحلات شارتر من مختلف الدول حول العالم، أثناء عرض مسرحيات الفنان عادل إمام، معلقة: «ناس بتيجي من البلد الفلانية لمصر علشان جاية تحضر مسرحية عادل إمام وتاني يوم ياخدوهم جولة جوة مصر ويطلعوا على المطار يرجعوا».

وأوضحت أن إمام يُمثل قيمة مصرية كبيرة، وأنه واع ومثقف بدرجة كبيرة، مضيفة أنه قدّم موضوعات هامة، وامتلك مهارة تقديم المواضيع الصعبة بسلاسة تصل للجماهير.

وأشارت إلى أن إمام واجه الإرهاب بالسينما، عبر فيلم الإرهابي وغيره، معلقة: «الناس اللي بتتفرج على الفن الفن بيرتقي بأذواقهم وبيسموا بأرواحهم دول ميفكروش يكونوا إرهابين أبدًا».

وتابعت أن بعض أعمال إمام تناولت الإرهاب، ومنها فيلم طيور الظلام، ومرجان أحمد مرجان عن فساد التعليم، مؤكدة أنه قدّمها بأسلوب ناقد محترم دون إساءة، قائلة: «في فرق بين إني انتقد شيء غلط لأن أتمنى إن أنا أشوف بلدي أعظم بلد في الدنيا أو إن أنا اقدم ده بشكل يسيء لها».

وأضافت: «عادل كان بينتقد من أجل الإصلاح من أجل حياة أحسن لمصر كان وطني جدًا وبيحب بلده بجنون ومواقفه دائمًا مواقف قوية من أجل مصر».

وذكرت أن الفنان عادل إمام كان دائم السؤل عن مختلف الفنانين، مضيفة: «مفيش حد تعبان كبير صغير معروف في بداياته إلا لو في حاجة تلاقي عادل إمام بيدور عليه».

وأكملت: «أنا بشكل خاص عادل إمام فعلا وش السعد عليا وله فضل كبير في صناعة اسم إلهام شاهين».

واسترجعت تجربتها الفنية الأولى، أثناء عامها الأول بمعهد الفنون المسرحية، بفيلم أمهات في المنفى، من بطولة عادل إمام، مضيفة: «أول ما تخرجت في سنة التخرج، اداني فرصة لأول بطولة كبيرة أقف قدامه في دور مهم في فيلم الهلفوت».

وتابعت أن فيلم الهلفوت لم يكن بطولتها الأولى فقط، وإنما أول عمل قدّمها لجائزة أفضل ممثلة عنه أيضًا، مضيفة أنها شاركت مع الفنان عادل إمام بأعمال أخرى منها فيلم رمضان فوق البركان.

وأكملت: «3 أعمال مهمة في مسيرتي الفنية وعادل إمام حقيقي له فضل عليا كل عمري هفضل أقوله ربنا يخليه لينا ويديه الصحة وكل سنة وهو طيب ودائمًا إحنا فخورين إن مصر انجبت عادل إمام».