الاستئناف تؤيد الحبس 3 سنوات لمتهم بملامسة جسد فتاة بالشارع في المقطم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة برفض الاستئناف المقدم من عاطل على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة هتك عرض فتاة وملامسة أجزاء حساسة من جسدها بالشارع في منطقة المقطم، وأيدت حكم محكمة جنايات أول درجة.

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت بحبس المتهم بهتك عرض فتاة وملامسة أجزاء من جسدها في منطقة المقطم لمدة 3 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "حسين. م" تهمة هتك عرض المجني عليها، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها رغمًا عنها.

وتابعت التحقيقات أن المجني عليها تعرضت للمضايقة من المتهم بألفاظ خادشة، وعندما اعترضت على تصرفه أقدم على التعدي عليها بملامسة أجزاء حساسة من جسدها رغمًا عنها.

وأضافت التحقيقات أن الأهالي تمكنوا من ضبط المتهم عقب ارتكابه الواقعة وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية.