مصرع شخصين وإصابة 16 من العمالة اليومية في حادث تصادم بالمنوفية

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 16 آخرون؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل محملة بعمالة يومية على طريق الخطاطبة - السادات بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الخطاطبة - السادات، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: "آية السيد، 30 سنة، وداليا عاطف، 25 سنة، ووفاء السيد، 37 سنة، وإيمان أحمد، 11 سنة، ومحمد عاطف، 30 سنة، من أشمون، ومحمود ربيع، 17 سنة، وفاطمة شعبان، 51 سنة، وأسماء محمود، 21 سنة، من أشمون، وكمال أحمد، 11 سنة، وهناء السيد، 32 سنة، من أشمون، وداليا محمد، وطارق خالق، 19 سنة، من أشمون، ورباب أحمد، 40 سنة، ومحمد علاء، 30 سنة، بالإضافة إلى مصابين آخرين.

كما أسفر الحادث عن وفاة كل من: "م ف م"، و"ب ع ا"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، فيما تم رفع آثار الحادث وجرى إعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق.