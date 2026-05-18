استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الخليل

استشهد الشاب الفلسطيني محمود زياد محمود عبد السلام العملة (32 عاماً) من بلدة بيت أولا غرب الخليل، بالضفة الغربية متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولته تجاوز جدار الفصل.

وأفادت مصادر محلية وطبية، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر صوب العملة صباح أمس قرب المنطقة الغربية من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، خلال محاولته الدخول للعمل داخل الأراضي المحتلة، وفق وكالة سند.

وكان الشهيد قد نُقل عقب إصابته إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، حيث وُصفت حالته بالخطيرة جداً إثر إصابته في الرأس، وأدخل إلى قسم العناية المركزة قبل الإعلان عن استشهاده متأثراً بجراحه.

وباستشهاد محمود العملة، يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 64 شهيداً، وفق معطيات مرصد شيرين المختص بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.