ترامب: تأجيل هجوم عسكري على إيران كان مقررا غدا بناء على طلب 3 قادة عرب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قرر تأجيل شن هجوم عسكري على إيران كان مقررًا أن يُشَن غدًا الثلاثاء، وذلك بناء على طلب 3 قادة عرب.

وكتب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «لقد طلب مني أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، تأجيل الهجوم العسكري المخطط له على الجمهورية الإسلامية الذي كان مقرراً غداً، وذلك نظراً للمفاوضات الجادة الجارية حالياً».

وأضاف: «هؤلاء يرون، بصفتهم قادة وحلفاء عظماء، أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مقبول لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لدى جميع دول الشرق الأوسط وخارجها».

وتابع: «يتضمن هذا الاتفاق، بشكل أساسي، عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية».

واستكمل: «انطلاقًا من احترامي للقادة المذكورين أعلاه، فقد أصدرت تعليماتي إلى وزير الحرب بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانيال كين، والقوات المسلحة الأمريكية، بأننا لن نشن الهجوم المقرر على إيران غدًا، بل وجهتهم أيضاً بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران، في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول».

