رويترز: باكستان ترسل مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى واشنطن

قال مصدر باكستاني لـ«رويترز»، إن إسلام آباد أرسلت مقترحًا إيرانيًا مُعدلًا لإنهاء الحرب مع أمريكا، ليل الأحد.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قبل قليل، أن إيران وأمريكا أرسلتا تعليقاتهما لبعضهما البعض، على أحدث مقترح إيراني.

وأضاف أن عملية المحادثات التي تحدث بوساطة باكستانية «لا تزال جارية».

ولا تزال المطالب الأمريكية والإيرانية متباعدة، بعد مرور أكثر من خمسة أسابيع على دخول ‌وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ في الصراع، ورغم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب ومعاودة فتح مضيق هرمز، وهو أهم طريق لشحن النفط والغاز في العالم.

وتطالب واشنطن طهران بتفكيك برنامجها النووي ورفع سيطرتها على المضيق. في المقابل، تطالب إيران بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على موانئها ووقف القتال على جميع الجبهات، ومنها لبنان، حيث تخوض إسرائيل حربا ضد حزب الله.

وكتب ترامب، الذي لم تفلح خطاباته الحادة في كسر حالة الجمود، في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «الوقت ينفد أمام إيران.. من الأفضل لها أن تتحرك سريعا، وإلا فلن يتبقى لها شيء. الوقت حاسم!».

وذكر موقع «أكسيوس» أنه من المتوقع أن يجتمع ترامب مع كبار مستشاري الأمن القومي الأمريكي يوم الثلاثاء، لبحث خيارات العمل العسكري تجاه إيران.

وأجرى ترامب محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال الأسبوع الماضي، دون أن يحصل على أي تلميح من الصين بشأن استعدادها للمساعدة في حل الصراع، وكان الرئيس الأمريكي توعد في وقت سابق باستئناف الهجمات ما لم توافق إيران على اتفاق.

وقال أبو الفضل شكارجي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية، الأحد، إنه إذا نفذ ترامب تهديداته، فإن الولايات المتحدة «ستواجه سيناريوهات جديدة وعدوانية ومفاجئة، وستغرق في مستنقع من صنع أيديها».