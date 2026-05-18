هشام ماجد يكشف كواليس فيلم «برشامة»: فكرة مصرية خالصة عن الثانوية العامة بدأت 2018

قال الفنان هشام ماجد إن فيلم “برشامة” له قصة طويلة بدأت قبل سنوات، مضيفًا أنه سبب تعرفه بالمخرج خالد دياب الذي أرسل له عام 2018 أو 2019 معالجاتين لمسلسل “أشغال شقة” وفيلم “برشامة”، مشيرًا إلى أن معالجة الفيلم جذبت اهتمامه.

ووصف "ماجد" عبر برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "DMC”، أمس الأحد، أسلوب "دياب" بأنه يعتمد على تفاصيل دقيقة تصنع كوميديا.

وتابع أنه كان سينفذ الفيلم في البداية مع الفنان شيكو والمنتج أحمد دسوقي، لكن المشروع تعطل لفترة قبل أن يعود لاحقًا ويتم تنفيذه في مرحلة مختلفة.

واستكمل أن خالد دياب والسيناريست شيرين دياب كان لهما فضل كبير في نجاح المشروع، مضيفًا أن الفيلم يحمل فكرة مصرية خالصة تتناول موضوع الثانوية العامة وما يرتبط بها من ذكريات لدى الجمهور.

وأردف أن العمل يضم عددًا كبيرًا من الممثلين المحبوبين، لافتًا إلى أن الدور للفنان مصطفى غريب جاء مختلفًا له ومناسبًا، مضيفًا أن الفنان حاتم صلاح أضاف الكثير للشخصية.

ولفت إلى أن أجواء التصوير كانت مليئة بالحماس والصداقة بين فريق العمل رغم طول ساعات التصوير، موضحًا أن المشاهد الداخلية تم تصويرها داخل ديكورات استوديو، بينما تم تنفيذ المشاهد الخارجية في الفيوم خلال شهر أغسطس وسط ظروف صعبة.



وتدور أحداث فيلم "برشامة" في يوم امتحان اللغة العربية بلجنة الثانوية العامة "منازل"، حيث يتوفى المشرف خلال الامتحان، ويحاول الطلاب إخفاء الأمر على أمل الغش، لكن المشكلة الوحيدة أن أحدًا منهم لا يعرف الإجابات.

ويضم الفيلم الفنانين: هشام ماجد، وريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وهو من تأليف شيرين دياب وأحمد الزغبي، وإخراج خالد دياب.