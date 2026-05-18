متظاهرون يضرمون النيران خلال احتجاجات في كينيا بسبب ارتفاع أسعار الوقود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اندلعت احتجاجات في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الاثنين، مع بدء إضراب في قطاع النقل العام في أنحاء البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وتقطعت السبل بالركاب في عدة ضواحي ووسط المدينة، إذ اختار السائقون الذين لديهم مركبات خاصة البقاء في المنزل، أثناء قيام المتظاهرين بحرق الإطارات على الطرق الرئيسية.

وحثت رابطة كينيا للمدارس الخاصة، أعضاءها على تقييم وتحديد سلامة الدارسين الذين يذهبون إلى المدارس، واختارت معظم المدارس التعليم عن بعد.

ووصلت أسعار الوقود في كينيا لمستوى قياسي الجمعة الماضية، إذ ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 23.5% والبنزين بنسبة 8%.

ولم يعلق الرئيس ويليام روتو، وهو خارج البلاد حاليا، على الأسعار الجديدة.

وأرجع في آخر مراجعة للأسعار في أبريل الماضي، الزيادات إلى الحرب في إيران، ولكنه خفض الضرائب لمنع زيادة حادة في الاسعار في ذلك الوقت.

وقالت غرفة التجارة والصناعة الكينية، الجمعة الماضية، إن الأسعار المرتفعة ستؤثر على جميع السلع والخدمات في البلاد.