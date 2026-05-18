حذرت النائبة الأمريكية السابقة، مارجوري تايلور جرين، الحليفة السابقة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من اندلاع "ثورة سياسية" داخل الولايات المتحدة إذا قررت واشنطن إرسال قوات عسكرية إلى إيران.

وقالت جرين، التي كانت من أبرز الأصوات الداعمة لترامب داخل تيار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"، في منشور عبر منصة "إكس": "إذا أرسلتم قوات أمريكية إلى إيران، فستحدث ثورة سياسية في أمريكا. لقد انتهى الأمر".

وأضافت: "قلنا لا للمزيد من الحروب الخارجية، وكنا نعني ذلك"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتابعت: "الائتلاف سيتوحد وسيصبح لا يمكن إيقافه، وسأتأكد من ذلك. أوقفوا هذه الحرب، إنها غبية".

وتأتي تصريحات جرين في وقت تتحدث فيه تقارير عن استعدادات أمريكية إسرائيلية مكثفة لاحتمال استئناف الهجمات ضد إيران، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

وتعد جرين من الشخصيات المؤثرة داخل قاعدة ترامب الشعبية، التي يرفض جزء منها انخراط الولايات المتحدة في حروب خارجية جديدة، خاصة بعدما تعهد ترامب سابقا بعدم تكرار ما وصفه بـ"الحروب الأبدية" مثل العراق وأفغانستان.

وفي سياق متصل، أعلن مفوض الاقتصاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، أن وزراء مالية دول مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم في باريس الحرب في إيران وأوكرانيا، إضافة إلى أزمة مضيق هرمز.

وقال دومبروفسكيس، إن الاجتماع سيؤكد ضرورة إعادة فتح المضيق في أسرع وقت، بعدما أغلقته إيران ردا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة التي وقعت في فبراير الماضي.

من جهته، أوضح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أنه سيدعو دول مجموعة السبع إلى مواصلة فرض العقوبات على طهران لمنع تمويل ما وصفه بـ"آلة الحرب الإيرانية".